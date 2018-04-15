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Самарская область будет работать над возвращением «Лады» в КХЛ

Самарская область будет работать над возвращением «Лады» в КХЛ
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин стал единственным представителем власти, выступившим на митинге болельщиков в поддержку исключенной из КХЛ тольяттинской «Лады».

Болельщики «Лады» провели митинг в поддержку клуба

Шляхтин отметил, что финансовая поддержка «Лады» и её школы будет сохранена. Было заявлено, что Самарская область будет работать на возвращение тольяттинского клуба в Континентальную хоккейную лигу в будущем.

«Лада» была исключена из КХЛ по решению Совета директоров лиги 28 марта.

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