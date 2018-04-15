Малкин: иногда смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ходе серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (1-1).



«Мы понимаем, какие отличные игроки играют за нашу команду. Нам просто нужно поддерживать друг друга. Выигрывать борьбу в углах. Мы знаем, как мы можем играть. Надо просто улучшить поддержку и почаще бросать шайбу. Забьём один гол, и уверенность придёт. Когда появляется возможность, конечно, нам нужно бросать. Иногда мы смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф. Каждый гол имеет огромное значение. Патрик Хернквист всегда паркуется возле ворот. Может, нужно сыграть попроще, бросить, – и он забьёт с отскока», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

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