И. Воробьёв: у нас осталось 6 защитников, микротравмы получили Трямкин и Кулик

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча Еврочелленджа со сборной Норвегии (1:0).



«Лёгких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взрослая опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы. Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы. У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провёл вратарь Игорь Шестёркин», — приводит слова Воробьёва официальный сайт ФХР.

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