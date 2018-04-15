Шестёркин: первый матч с норвежцами дался тяжело, так как я давно не играл

Голкипер олимпийской сборной России Игорь Шестёркин подвёл итоги матчей Еврочелленджа с командой Норвегии (2:0, 1:0). Он записал на свой счёт два шат-аута.



«Первый матч, который был вчера, мне дался тяжело, так как я давно не играл. Во втором уже появилась уверенность. Не сказал бы, что контролировал даже отскоки и рикошеты. Пара моментов была очень опасных – шайба отскакивала сопернику точно на крюк. Но ребята самоотверженно бросались под шайбу, ловили её на себя, за что им огромное спасибо. За время без игр я тренировался, помогли постоянные занятие на велотренажёре. Но было душновато.



Самый тяжёлый момент матча? Очевидно, что это была концовка, когда соперник снял вратаря. Один раз попало в крестовину, ещё раз махнул ловушкой, и шайба попала точно в неё. Удача была на нашей стороне. Отмечу, что вся команда играла самоотверженно, поэтому совместные усилия и дали результат», — приводит слова Шестёркина официальный сайт ФХР.

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