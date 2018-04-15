Бадюков: Галиев — это «верхушка айсберга», у них с Ткачёвым отличная «химия»

Телевизионный эксперт, в прошлом известный нападающий Алексей Бадюков выразил мнение о стартовом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» оказался сильнее ЦСКА (2:1).



«Ак Барс» сыграл в первом матче так, как и должен был. Мы не увидели шайб, заброшенных в большинстве, и это закономерно для обеих команд. ЦСКА попросту не получил возможности сыграть в численном преимуществе, а казанцы без голов в большинстве проводили первый матч каждой своей серии в нынешнем плей-офф. Это может говорить о настрое: в стартовых матчах раунда противники всегда играют очень собрано и достаточно скованно. «Армейцы» показали нужный темп – очень быстрый, эта скорость осталась у них после битвы с Петербургом. «Ак Барсу» по ходу встречи пришлось приноравливаться к данному темпу, и у подопечных Зинэтулы Билялетдинова это получилось.

Конечно же, герой матча – Станислав Галиев, автор дубля. Молодой, техничный, высокий парень, вернулся этим летом в Россию из системы «Вашингтона». По началу сезона к Стасу были некоторые вопросы, но потом у них с Владимиром Ткачёвым получилась отличная игровая «химия». Ткачёв – человек, который выполняет много черновой работы, пашет в углах, и на Галиева он играет с удовольствием. Так, кстати, и была заброшена первая шайба. Нельзя здесь не сказать и о Данисе Зарипове, который отдал конфетный пас на второй гол: рядом с ним любой творческий хоккеист заиграет. Так что Галиев здесь этакая верхушка айсберга», — сказал Бадюков официальному сайту КХЛ.