«Питтсбург» забросил две шайбы в ворота «Филадельфии» за пять секунд

«Питтсбург Пингвинз» во втором периоде третьего матча серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз» забросил две шайбы за пять секунд.
На 27-й минуте отличились Евгений Малкин и Брайан Дюмулин. Для российского нападающего «пингвинов» заброшенная шайба стала второй в нынешнем розыгрыше плей-офф. По ходу второго периода «Питтсбург» крупно переигрывает соперника на выезде — 4:0. Счёт в серии — 1-1.
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