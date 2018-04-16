Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» и выйти вперёд в серии

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НХЛ.



Матч, который прошёл на арене «Веллс Фарго Сентер» в Филадельфии, завершился поражением хозяев со счётом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. Единственный результативный бросок в составе «лётчиков» оформил Трэвис Санхайм.

Малкин провёл на льду 18 минут 1 секунду, забил гол, сделал результативную передачу и нанёс два броска в створ ворот. Защитник хозяев Иван Проворов провёл 24 минут 46 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Пингвины» вышли вперёд в серии – 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Филадельфии 19 апреля.