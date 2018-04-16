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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» и выйти вперёд в серии

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» и выйти вперёд в серии
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НХЛ.

Матч, который прошёл на арене «Веллс Фарго Сентер» в Филадельфии, завершился поражением хозяев со счётом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. Единственный результативный бросок в составе «лётчиков» оформил Трэвис Санхайм.

Малкин провёл на льду 18 минут 1 секунду, забил гол, сделал результативную передачу и нанёс два броска в створ ворот. Защитник хозяев Иван Проворов провёл 24 минут 46 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Пингвины» вышли вперёд в серии – 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Филадельфии 19 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 апреля 2018, воскресенье. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 5
0:1, 1:3, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Хёрнквист) – 10:25 (5x5), 0:2 – Брассар (Кессел, Летанг) – 22:48 (5x4), 0:3 – Малкин (Летанг, Кросби) – 26:48 (5x4), 0:4 – Дюмулин (Кросби) – 26:53 (5x5), 1:4 – Санхайм (Ворачек, Патрик) – 33:42 (5x5), 1:5 – Шульц (Малкин, Кросби) – 47:08 (5x4)
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