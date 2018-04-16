Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения в серии с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Калверт. Дублем в составе победителей отметился Кэм Аткинсон, у Артемия Панарина две голевые передачи. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в большинстве. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска по воротам.

Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Коламбуса».