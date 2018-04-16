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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения в серии с «Коламбусом»

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения в серии с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Калверт. Дублем в составе победителей отметился Кэм Аткинсон, у Артемия Панарина две голевые передачи. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в большинстве. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска по воротам.

Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Коламбуса».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
16 апреля 2018, понедельник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 5
2:1, 1:3, 1:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Бигл (Орпик, Ержабек) – 02:12 (5x5), 2:0 – Овечкин (Карлсон, Оши) – 13:26 (5x4), 2:1 – Аткинсон (Фолиньо) – 18:25 (5x5), 3:1 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 24:09 (5x4), 3:2 – Андерсон (Веренски, Джонс) – 28:49 (5x5), 3:3 – Аткинсон (Панарин, Джонс) – 31:13 (5x4), 3:4 – Веренски (Бьёркстранд, Панарин) – 38:52 (5x4), 4:4 – Оши (Бекстрём, Карлсон) – 56:25 (5x4), 4:5 – Калверт (Веренски, Андерсон) – 72:22 (5x5)
Александр Овечкин забросил 1-ю шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли
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