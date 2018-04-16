Источник: Ковальчук интересен «Рейнджерс», «Сан-Хосе», «Флориде» и «Сент-Луису»

Североамериканский хоккейный журнал The Fourth Period очертил на своём сайте круг возможных претендентов на нападающего Илью Ковальчука, который вчера, 15 апреля, стал неограниченно свободным агентом и имеет планы по возвращению в НХЛ.

«Ожидается, что несколько команд будут очень заинтересованы в Ковальчуке. Среди тех, кто уже проявил интерес, значатся «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». У Ильи есть дом в Майами, где он проводит время во время отпуска, поэтому можно предположить, что «Флорида» будет одним из приоритетных вариантов», — отмечает издание.

Напомним, что в 816 матчах в НХЛ за карьеру форвард набрал 816 (417+399) очков, а последние пять сезонов отыграл в питерском СКА. До официального открытия рынка свободных агентов (1 июля) он не имеет права подписывать контракт в НХЛ.