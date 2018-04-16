Бураковски получил травму и не сыграет за «Вашингтон» в ближайших матчах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски получил повреждение и не сумеет поехать с командой на два выездных матча серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-2), информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян.



Во втором матче серии (4:5 ОТ) Бураковски получил повреждение после силового приёма Буна Дженнера. Шведский форвард был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы верхней части тела. Он провёл на льду 2 минуты 12 секунд, за которые ничем не успел отметиться в протоколе.

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