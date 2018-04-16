Сборная России по хоккею назвала состав на Чешские игры — 2018

Штаб национальной сборной России назвал состав на третий этап Евротура – Чешские хоккейные игры.



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестёркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).



Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все – СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачёв («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семёнов, Артём Михеев (оба — «Авангард»).



Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле со сборной Швеции (начало – в 20:00), а также в чешском городе Пардубице с командами Финляндии (21 апреля в 19:15) и Чехии (22 апреля в 15:20).

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