А. Свечников — лидер рейтинга драфта-2018 среди играющих в Северной Америке

Форвард команды Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри» Андрей Свечников занял первое место в окончательном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Рейтинги публикуются перед драфтом лиги, который пройдёт в Далласе 22 и 23 июня.



Сегодня, 16 апреля, ЦСБ представило четыре рейтинга: полевые хоккеисты и голкиперы из Северной Америки и Европы.



Свечников был лидером рейтинга в январе. В 44 играх нынешнего сезона он набрал 72 (40+32) очка, нанёс 174 броска по воротам при показателе полезности плюс "+26". У него была травма руки, из-за которой форвард пропустил 17 матчей. После неё (с 8 декабря) он записал на свой счёт 58 (30+28) баллов в 34 играх. Свечников выступал за молодёжную сборную России на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, где отметился пятью голевыми передачами.



18-летний хоккеист набрал 11 (5+6) очков в семи играх плей-офф.

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