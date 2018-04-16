Лео Комаров из-за повреждения может пропустить третий матч серии с «Бостоном»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Леонид Комаров пропустил тренировку команды и может пропустить третий матч серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (0-2).
Комаров получил повреждение нижней части тела в столкновении с Кэваном Миллером во втором периоде второго матча серии. После этого эпизода Комаров отправился в раздевалку. Затем финн попытался вернуться в игру, появившись на скамейке «Торонто». Однако вскоре его вновь увели в раздевалку. Точной информации о характере травмы клуб пока не сообщил.
Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.
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