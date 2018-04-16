«Ак Барс» — ЦСКА: Киселевич забил первый гол в сезоне в финале Кубка Гагарина

В концовке первого периода второго матча финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА численное преимущество реализовал защитник «армейцев» Богдан Киселевич, сделав счёт 1:1. Ранее ЦСКА не сумел реализовать 18 попыток забить в большинстве.



Киселевич не забивал с 21 февраля 2017 года, его безголевая серия завершилась на отметке в 70 матчей. Таким образом, это его первая заброшенная шайба в сезоне-2017/18.

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