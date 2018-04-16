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Департамент судейства разъяснил, почему засчитал гол Клинкхаммера

Департамент судейства разъяснил, почему засчитал гол Клинкхаммера
Хоккей / КХЛ, плей-офф

В концовке второго периода второго матча финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА форвард хозяев Роб Клинкхаммер вывел команду вперёд — 2:1. Гол был засчитан только после видеопросмотра на предмет нарушения игроками «Ак Барса» численного состава.

Разъяснение департамента КХЛ: «На 37-й минуте матча после взятия ворот, произведённого хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет нарушения численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено — нарушение численного состава не было, следовательно, взятие ворот было засчитано».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

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