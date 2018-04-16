Департамент судейства разъяснил, почему засчитал гол Клинкхаммера

В концовке второго периода второго матча финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА форвард хозяев Роб Клинкхаммер вывел команду вперёд — 2:1. Гол был засчитан только после видеопросмотра на предмет нарушения игроками «Ак Барса» численного состава.



Разъяснение департамента КХЛ: «На 37-й минуте матча после взятия ворот, произведённого хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет нарушения численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено — нарушение численного состава не было, следовательно, взятие ворот было засчитано».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.