Лукоянов: на Капризова не смотрю, у ЦСКА без него есть хорошие игроки

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).



«Есть лёгкая усталость, напряжение от игры. Сейчас сидишь в тишине, отдыхаешь, не думаешь о следующей встрече. Мы не думаем, выиграем или проиграем. Просто выходим и работаем. Стараемся не отдавать инициативу, первыми забивать, строго играть в обороне. Выиграли два домашних матча, мы здесь не имеем права проигрывать.



Теперь всё начинается по новой. Две игры в Москве. Что скажу про Капризова? Да я не смотрю на него, чего мне на него смотреть? Без него есть хорошие игроки у ЦСКА. Счёт такой же — 2:1. Но я знаю, что он хороший игрок. Но и у нас они есть. Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на тех, кто выходит против нас.



Удаления сегодня были от усталости, были и нелепые штрафы. Получили гол в меньшинстве. Игра чем-то похожа на первую.



За футбольным «Спартаком» слежу, смотрел недавний матч, который они проиграли. У меня сейчас свои важные матчи, думаю только у них. У «Спартака» ситуация на пределе, сложно догнать лидера», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

День сурка. ЦСКА в Казани не помог ни Сорокин, ни Капризов «Ак Барс» снова обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Финал для «армейцев» — это день сурка.