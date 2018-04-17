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«Торонто» победил «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума

«Торонто» победил «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума
Хоккей / НХЛ

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), одержав первую победу в плей-офф. Счёт в серии: 1-2.

Первый матч — 1:5. Второй матч — 3:7.

Победную шайбу забросил звёздный форвард «листьев» Остон Мэттьюс. Дублем отметился ветеран «Торонто» 38-летний Патрик Марло.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 47 секунд, отметился 6 силовыми приёмами и заработал отрицательный показатель полезности: "-1".

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 апреля 2018, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2
1:0, 2:2, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – ван Римсдайк (Бозак, Райлли) – 17:05 (5x4), 1:1 – Маккуэйд (Шаллер, Курали) – 23:06 (5x5), 2:1 – Марло (Марнер, Райлли) – 23:49 (5x5), 2:2 – Хара (Курали, Холден) – 26:19 (5x5), 3:2 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 34:47 (5x5), 4:2 – Марло (Плеканец, Марнер) – 56:25 (5x5)
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