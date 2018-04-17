«Торонто» победил «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), одержав первую победу в плей-офф. Счёт в серии: 1-2.

Первый матч — 1:5. Второй матч — 3:7.

Победную шайбу забросил звёздный форвард «листьев» Остон Мэттьюс. Дублем отметился ветеран «Торонто» 38-летний Патрик Марло.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 47 секунд, отметился 6 силовыми приёмами и заработал отрицательный показатель полезности: "-1".