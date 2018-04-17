«Нью-Джерси» обыграл «Тампу» в третьем матче серии, у Кучерова два очка

«Нью-Джерси Дэвилз» принимал на домашней площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и победил со счётом 5:2.

Лучшим игроком в составе победителей стал Тейлор Холл, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Первую шайбу в плей-офф забросил Уилл Батчер. Голкипер «Девилз» Кори Шнайдер отразил 34 броска. По два очка в составе «Тампы» набрали Стивен Стэмкос (1+1), Алекс Киллорн (1+1) и Никита Кучеров (0+2).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 58 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».