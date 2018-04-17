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«Нью-Джерси» обыграл «Тампу» в третьем матче серии, у Кучерова два очка

«Нью-Джерси» обыграл «Тампу» в третьем матче серии, у Кучерова два очка
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» принимал на домашней площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и победил со счётом 5:2.

Лучшим игроком в составе победителей стал Тейлор Холл, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Первую шайбу в плей-офф забросил Уилл Батчер. Голкипер «Девилз» Кори Шнайдер отразил 34 броска. По два очка в составе «Тампы» набрали Стивен Стэмкос (1+1), Алекс Киллорн (1+1) и Никита Кучеров (0+2).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 58 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 апреля 2018, вторник. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 2
0:0, 1:1, 4:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Киллорн (Кучеров, Стэмкос) – 20:42 (5x4), 1:1 – Холл – 32:24 (5x5), 1:2 – Стэмкос (Кучеров, Киллорн) – 40:38 (5x4), 2:2 – Батчер (Холл, Палмьери) – 44:03 (5x3), 3:2 – Ноэсен (Холл, Грин) – 52:55 (5x5), 4:2 – Коулман – 59:02 (en), 5:2 – Лавджой – 59:22 (en)
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