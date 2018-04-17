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«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и сократил отставание в серии

«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и сократил отставание в серии
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой хозяев со счётом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

Дублем в составе победителей отметился Натан Маккиннон. Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског набрал 3 балла (1+2) за результативность. Голами в составе «Нэшвилла» отметились: Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Остин Уотсон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «+3». Алексей Емелин провёл на льду 10 минут 53 секунды в составе «Предаторз» и не отметился результативными действиями.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
17 апреля 2018, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 3
3:0, 1:1, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Комо (Сёдерберг, Ньето) – 01:50 (5x5), 2:0 – Бурк (Немет, Комфер) – 13:24 (5x5), 3:0 – Маккиннон (Ландеског) – 18:07 (5x5), 4:0 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 24:25 (5x5), 4:1 – Джохансен (Форсберг, Эллис) – 30:23 (5x3), 4:2 – Сиссонс (Йози, Эллис) – 47:12 (5x5), 5:2 – Ландеског (Рантанен, Барберио) – 58:24 (en), 5:3 – Уотсон – 58:45 (5x5)
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