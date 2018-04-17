«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и сократил отставание в серии

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой хозяев со счётом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

Дублем в составе победителей отметился Натан Маккиннон. Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског набрал 3 балла (1+2) за результативность. Голами в составе «Нэшвилла» отметились: Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Остин Уотсон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «+3». Алексей Емелин провёл на льду 10 минут 53 секунды в составе «Предаторз» и не отметился результативными действиями.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла».