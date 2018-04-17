Нападающий «Торонто» Патрик Марло догнал Стива Айзермана по голам в плей-офф

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), одержав первую победу в плей-офф. Счёт в серии стал 1-2.

В составе победителем дублем отметился Патрик Марло. 38-летний нападающий забросил 70-ю шайбу за карьеру в плей-офф и догнал Стива Айзермана. Они делят 16-е место по этому показателю. Марло находится на первом месте по шайбам в Кубке Стэнли среди действующих игроков. Ближайший преследователь Сидни Кросби отстаёт на девять точных бросков.

Видео второго гола Марло можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».