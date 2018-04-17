Пашков: со стороны ЦСКА не видно адекватной оценки своих возможностей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ход серии финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (2-0 в серии).

«Ак Барс» — тренерская команда, которая хочет побеждать и которая знает как побеждать данного соперника. Про ЦСКА этого сказать пока не могу: «армейцы» хотят выигрывать, но не знают как. В принципе, это итог той работы, которая была проделана именно в командном плане на протяжении всего сезона. Грамотный, строгий, с крепким оборонительным фундаментом «Ак Барс» — и ЦСКА, который ушёл от агрессивно-тотального хоккея Квартальнова, но пока не нашёл свой стиль и своё лицо. Хотя потенциал, особенно кадровый, у ЦСКА очень серьёзный, все возможности для формирования игрового рисунка есть.

У московского клуба отличная «скамейка» и, может быть, преимущество в функциональной подготовке, тогда как «Ак Барс» уже сейчас выдаёт практически все сто процентов своего потенциала. Для меня вопрос, хватит ли Казань на длинную серию. Ещё один резерв ЦСКА — самоотверженность. Мы видим, как выкладывается казанский клуб в каждой смене, об «армейцах» так сказать пока не могу. Вы видели победный гол Клинкхаммера, когда защитник ЦСКА, во-первых, не заблокировал бросок, а во-вторых, отвернулся и фактически помешал своему вратарю? Такие голы говорят о многом… Вратари ЦСКА в этой серии играют стабильно, пропускают по два гола, довольно много выручают. В этой линии проблем нет. Как и в случае с Гариповым, который получает очень большую поддержку от своих защитников.

ЦСКА переоценил себя? Такую версию можно рассматривать, ведь пока со стороны ЦСКА в финале мы не видим адекватной оценки своих возможностей. Здесь нужна большая работа всей команды — в том числе тренерского штаба. Постоянно менять вратарей и запрашивать видеопросмотры — это только небольшая часть работы штаба. И очень часто — искусственная, отвлекающая от больших дел.

В четвёртой игре жду перегруппировки ЦСКА. Третий матч «армейцы» должны выигрывать, что называется, на заказ, иначе борьбы может и не получиться. Повторюсь, потенциал у ЦСКА есть, в длинной серии он может реализоваться. Но просто так этот потенциал не выдать, он должен стать результатом работы на протяжении всего сезона. Например, работы по отработке большинства, которое у «армейцев» хромало всю «регулярку» и не заработало даже в плей-офф. Честно говоря, на фоне профессиональных спецбригад Казани московское большинство смотрится несколько любительски», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.