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Карлайл: трудно забыть, что сотворили игроки «Анахайма», это проявление эгоизма

Карлайл: трудно забыть, что сотворили игроки «Анахайма», это проявление эгоизма
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл раскритиковал команду за разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (1:8) в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Трудно забыть, что только что сотворили игроки «Анахайма» на льду. Абсолютное отсутствие дисциплины. Очень разочарован игрой команды, её реакцией на домашние поражения. Удаления — это вещи, которые необходимо решить. С таким количеством штрафа мы сами не даём себе никакой возможности зацепиться за результат. Я называю такие удаления проявлением эгоизма», — сказал Карлайл в эфире клубного телевидения.

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