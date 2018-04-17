Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2018 /

Яндач: хочу завершить свою миссию в сборной Чехии с наилучшим результатом

Яндач: хочу завершить свою миссию в сборной Чехии с наилучшим результатом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в Дании. Мировое первенство совершенно точно станет последним турниром для Яндача в сборной. После чемпионата мира 49-летний специалист приступит к работе с магнитогорским «Металлургом».

«Сейчас все мои мысли связаны только с чемпионатом мира. Работать в национальной команде — это большая честь для меня. Хочу завершить свою миссию в сборной Чехии с наилучшим результатом», — цитирует Яндача iSport.cz.

Яндач возглавил сборную Чехии в 2016 году, до этого он трудился в пражской «Спарте». На олимпийском турнире в Пхёнчхане национальная команда под его руководством в матче за бронзу уступила команде Канады (4:6)

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент