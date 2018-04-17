Нападающий «Монктона» Александр Хованов не примет участия в ЮЧМ

Нападающий клуба CHL «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов не примет участия в юниорском чемпионате мира 2018 года, информирует сайт ФХР.

«Нападающий клуба CHL «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов закончил выступление в составе своего клуба в плей-офф, но по состоянию здоровья не сможет присоединиться к юниорской сборной, о чём уведомил ФХР лично», — сообщается в официальном заявлении ФХР.

Хованов в 12 матчах плей-офф забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».