Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18 /

Нападающий «Монктона» Александр Хованов не примет участия в ЮЧМ

Нападающий «Монктона» Александр Хованов не примет участия в ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Нападающий клуба CHL «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов не примет участия в юниорском чемпионате мира 2018 года, информирует сайт ФХР.

«Нападающий клуба CHL «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов закончил выступление в составе своего клуба в плей-офф, но по состоянию здоровья не сможет присоединиться к юниорской сборной, о чём уведомил ФХР лично», — сообщается в официальном заявлении ФХР.

Хованов в 12 матчах плей-офф забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».

Денисенко здоров и играет за «Локо». Почему ФХР нам врёт?
В юниорской сборной придумали своему лидеру травму. Зачем?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент