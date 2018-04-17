Форвард «Вашингтона» Оши сможет принять участие в третьей игре с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил, что нападающий Ти Джей Оши сможет принять участие в третьем матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Оши пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Напомним, «Вашингтон» начал серию с двух домашних поражений (0-2).



31-летний хоккеист в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 сыграл в 74 матчах, записав на свой счёт 47 (18+29) баллов при показателе полезности "+2" и 31 минуте штрафного времени. В плей-офф Оши сыграл два матча, заработав 2 (1+1) очка.

«Будет весело, когда «Вашингтон» отыграется». Кто тащит Овечкина на дно? С такой игрой вратарей «Вашингтону» будет очень тяжело одолеть команду Бобровского и Панарина.