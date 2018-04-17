Бадюков: если Капризов сыграет на 100%, ЦСКА возьмёт верх в домашних играх

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился своими соображениями о ходе борьбы в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, в которой со счётом 2-0 сейчас ведут казанцы.



«Сказывается ли преимущество Билялетдинова в кубковом опыте? Я так не думаю. Никитин обыграл Знарка, у которого самый большой опыт побед в Кубке Гагарина. Есть конкретная серия, и сейчас каждый тренер отталкивается от возможностей его игроков. На данный момент Билялетдинов использует своих хоккеистов по максимуму. У него не играют Токранов и Глинкин. Также и Никитин усадил Шумакова, потому что тот не выдаёт той игры, которую умеет. Наверное, это говорит о том, что Никитин недоволен его игрой. Но в то же время, если Капризов будет играть на сто процентов своих возможностей, то в домашних играх ЦСКА возьмёт верх», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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