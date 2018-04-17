Панин: у меня должна быть скидочная карта КХЛ на штрафы и дисквалификации

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о регулярных дисквалификациях.



«Я выставил фото с резким комментарием после дисквалификации на четыре матча? Ни о чем не жалею. У меня была причина выставлять его. Это может касаться не дисквалификации, а других вещей. Помимо хоккея, у меня много других интересов. Кто принимает на свой счет — его проблемы.



Нет ли у меня специальной статьи расходов на штрафы? Да у меня уже должна быть скидочная карта — золотая или платиновая — процентов 15-20 на штрафы и дисквалификации. Интересная идея. Игроки, которые много удалений получают и дисквалификаций, должны получать скидки. Например, получил за сезон пять матчей — скидка десять процентов. И сумма, которая удерживается, идет на благотворительность», — сказал Панин.