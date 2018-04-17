«Коламбус» — «Вашингтон»: впервые в серии в основе «столичных» выйдет Холтби

Ворота «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (0-2) займёт голкипер Брэйден Холтби, сообщил главный тренер клуба Барри Тротц. В обоих предыдущих матчах в основном составе выходил Филипп Грубауэр.



«Холтби ведёт себя как настоящий профессионал, несмотря на то что последнее время ему пришлось быть запасным вратарём. В конце регулярного чемпионата он получил неплохую отдачу от тренировок. У него есть большой опыт игр в плей-офф, ему будет комфортно начать игру в основном составе», — цитирует Тротца Associated Press.

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