«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен уволен из команды, информирует официальный сайт команды. Также команду покинули ассистенты тренера — Дэйв Камерон и Пол Жирар.



Тренер возглавил команду летом 2016 года. В первом сезоне ему удалось вывести «огоньков» в плей-офф, а регулярный чемпионат-2017/18 «Калгари» завершил на 11-м месте в Западной конференции и не смог побороться за Кубок Стэнли.



До «Калгари» последним местом работы специалиста был «Ванкувер», где в течение трёх лет он был ассистентом главного тренера.