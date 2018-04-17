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«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена

«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена
Хоккей / НХЛ, плей-офф

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен уволен из команды, информирует официальный сайт команды. Также команду покинули ассистенты тренера — Дэйв Камерон и Пол Жирар.

Тренер возглавил команду летом 2016 года. В первом сезоне ему удалось вывести «огоньков» в плей-офф, а регулярный чемпионат-2017/18 «Калгари» завершил на 11-м месте в Западной конференции и не смог побороться за Кубок Стэнли.

До «Калгари» последним местом работы специалиста был «Ванкувер», где в течение трёх лет он был ассистентом главного тренера.

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