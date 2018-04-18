Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».

Конкуренты россиянина за этот приз — Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз».

23-летний вратарь одержал 44 победы в нынешнем сезоне и разделил первое место с Хеллебайком. Третье место занял Ринне (42 выигранных матча).



Российский голкипер оформил восемь шат-аутов в «регулярке»-2017/18 и поделил первое место по этому показателю с Ринне. Тройку лучших замкнул Хеллебайк (шесть).



Василевский выиграл 44 матча из 67 в нынешнем сезоне при коэффициенте надёжности 2,62 и проценте отражённых бросков 92,0. По надёжности и проценту сейвов Василевскому в первую десятку попасть не удалось.