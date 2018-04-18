Таварес может получить от «Айлендерс» контракт на 100 млн долларов за 8 лет

«Нью-Йорк Айлендерс» может предложить нападающему Джону Таваресу 8-летний контракт на 100 миллионов долларов (12,6 миллиона в год), сообщает в своём «твиттере» журналист Артур Стэйпл. «Островитяне» являются единственным клубом в НХЛ, который может подписать договор с игроком на 8 лет.



В том случае, если Таварес решит сменить клуб, то сможет рассчитывать лишь на 7-летний контракт с максимальной суммой 88 миллионов долларов. На игрока претендуют «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».

В регулярном чемпионате в сезоне–2017/18 Таварес в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности "-12" и 26 минутах штрафного времени.