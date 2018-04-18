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«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли

«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ, плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии: 0-4.

«Вегас», для которого это дебютный сезон в НХЛ, стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли.

Голкипер гостей Марк-Андре Флёри оформил второй шат-аут в плей-офф, отразив 31 бросок в створ.

Вратарь «королей» Джонатан Куик сделал 20 сейвов.

Напомним, «Вегас» первая команда-дебютант, которая вышла в плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 апреля 2018, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Макнэбб (Смит, Карлссон) – 24:04 (5x5)
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