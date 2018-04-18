«Вегас» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии: 0-4.

«Вегас», для которого это дебютный сезон в НХЛ, стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли.

Голкипер гостей Марк-Андре Флёри оформил второй шат-аут в плей-офф, отразив 31 бросок в створ.

Вратарь «королей» Джонатан Куик сделал 20 сейвов.

Напомним, «Вегас» первая команда-дебютант, которая вышла в плей-офф.