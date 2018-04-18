Карандин: у игроков ЦСКА нет предельной концентрации, отсюда и перекос по штрафу

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал работу арбитров в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (2-0 в серии).

«Игры завершились с одинаковым счётом — 2:1 в пользу Казани и, что символично, с совершенно одинаковым, на мой взгляд, очень качественным судейством. Анализирую эти матчи и понимаю, что работа судей мне совершенно не запомнилась, не видел каких-то эпизодов, за которые можно зацепиться, где-то судей покритиковать. На мой взгляд, это лучшее судейство в КХЛ за последние годы.

Перекос по штрафным минутам в сторону ЦСКА? Ну мы же видим всё, что происходит на льду. Зинэтула Билялетдинов — великий в прошлом защитник и очень сильный тренер в настоящем. Его команда правильно работает в обороне, при предельной концентрации и выверенной тактике. Если и идет какой-то минимальный зацеп, то даже не на грани фола, а перед этой гранью. Про ЦСКА, с судейской точки зрения, пока так сказать не могу. Столичные хоккеисты не вышли на предельный уровень концентрации — как следствие, есть отмашки, подножки, неправильные смены. Всё это вроде бы мельчайшие нюансы, но профессионалы их видят. Отсюда и перекос.

Кстати, очень радует, что арбитры в этом плей-офф судят, что есть, и не совершают очень большую ошибку последних лет под названием «выравнивание штрафа». Между тем раньше не раз становился свидетелем вот такого дилетантского явления, вызывавшего только смех и существовавшего только в нашем чемпионате.

Готов покритиковать только линейных арбитров. Их главная проблема — ловля блох. Ладно ещё, определение положения вне игры, где они пытаются поймать каждый миллиметр, поскольку находятся под постоянной угрозой видеопросмотра. Если эта их перестраховка, в принципе, понятна, то при вбрасывании ошибки следуют постоянно, что не может не раздражать. Некоторые лайнсмены, возможно, из-за проблем с физической готовностью, не очень чётко занимают позицию, производят вбрасывание на прямых ногах. Соответственно, игроки не всегда видят шайбу, начинают нервничать, гадать, их тут же отправляют с «точки», начинаются споры и конфликты. Сегодня в хоккее многое зависит от того, кто победил на вбрасывании. Лайнсмены должны полностью дорабатывать этот элемент хоккея и правильно производить ввод шайбы в игру. Должно быть выверенное, быстрое, автоматическое движение — всё остальное должно зависеть уже от хоккеистов. А пока на вбрасываниях главными действующими лицами у нас являются арбитры», — цитирует Карандина Russia-Hockey.