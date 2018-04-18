Как стало известно «Чемпионату», защитник СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с петербургским клубом, который истекает 30 апреля 2018 года.

В настоящее время 28-летний хоккеист работает над возвращением в НХЛ. Напомним, Войнов был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесение побоев жене, после чего уехал из США. Теперь, перед тем как получить одобрение НХЛ, Войнову нужно получить американскую визу и разрешение на работу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Стоит ли Вячеславу Войнову пробовать вернуться в НХЛ?»

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.