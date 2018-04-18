Прошкин: если ЦСКА забьёт первым в третьем матче, серия может пойти по-другому

Чемпион мира по хоккею Виталий Прошкин поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, в котором казанцы ведут в серии 2-0.



«Ак Барс» сделал хорошую заявку на победу. Если посмотреть на статистику, то ЦСКА теперь будет очень тяжело отыграться. Но не всё так безнадежно. Они ещё всё могут изменить. У них будут свои трибуны, которые могут им помочь. Если ЦСКА забьёт первым в третьем матче, игра и серия могут пойти по-другому. Всё возможно, хотя в каких-то компонентах «Ак Барс» смотрелся лучше, чем «армейцы».

Мне понравилось, что казанцы в первых двух матчах серии не отвечали на грубость. Они ведь могли в ответ ударить, но терпели и зарабатывали удаления. Когда такой накал борьбы, всегда хочется ответить. Но то, что хоккеисты казанцев сдерживались, – это хорошо. Это в очередной раз показатель дисциплины, которая есть в командах Билялетдинова. «Ак Барс» хочет выиграть и показывает ЦСКА: «Вы можете драться, но мы будем терпеть», — приводит слова Прошкина издание «Бизнес Online».

Сегодня, 18 апреля, в Москве пройдёт третий матч серии. Начало встречи запланировано на 19:30.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.