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Дацюк не поехал со сборной России в Ярославль на матч Евротура

Дацюк не поехал со сборной России в Ярославль на матч Евротура
Хоккей / Евротур

Официальный аккаунт Федерации хоккея России в «Твиттере» сообщил, что национальная сборная прибыла в Ярославль.

Нападающий питерского СКА Павел Дацюк остался в Новогорске и готовится по индивидуальной программе.

19 апреля на «Арене-2000» сборная России сыграет с командой Швеции в рамках вынесенного матча чешского этапа Евротура. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 39-летний форвард заключил новое соглашение с питерским СКА по схеме «1+1».

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