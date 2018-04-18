Дацюк не поехал со сборной России в Ярославль на матч Евротура

Официальный аккаунт Федерации хоккея России в «Твиттере» сообщил, что национальная сборная прибыла в Ярославль.

Нападающий питерского СКА Павел Дацюк остался в Новогорске и готовится по индивидуальной программе.

19 апреля на «Арене-2000» сборная России сыграет с командой Швеции в рамках вынесенного матча чешского этапа Евротура. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 39-летний форвард заключил новое соглашение с питерским СКА по схеме «1+1».