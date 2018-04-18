Лямкин: проиграли в овертайме, бывает, ничего страшного. Подбодрили друг друга

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал исход третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:3 ОТ, 2-1 в серии).

«Хорошая игра. Немного нам не хватило везения, наверное. Идём дальше, серия до четырёх побед. Проиграли в овертайме, бывает, ничего страшного. Подбодрили друг друга. ЦСКА и до этого активно играл. Такой же сложный матч, как предыдущие два. Мы ничего не меняли, работали, как и обычно, на победу. Сил на следующую игру хватит. А как по-другому?» — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.