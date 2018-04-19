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«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин набрал 2 очка

«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин набрал 2 очка
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и потерпел третье разгромное поражение в четырёх играх — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Счёт в серии стал 1-3.

Одним из главных героев матча стал российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший победную шайбу. Всего в активе Малкина 2 (1+1) очка в этой встрече и 5 (3+2) очков в четырёх играх Кубка Стэнли.

Голкипер гостей Мэтт Мюррей оформил второй шат-аут в серии, отразив 26 бросков.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 23 минуты на льду нанёс 2 броска, провёл 6 силовых приёмов и заработал "-2" за полезность.

Следующий матч серии пройдёт 21 апреля в Питтсбурге.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 апреля 2018, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 5
0:2, 0:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Малкин (Кросби, Кессел) – 04:33 (5x4), 0:2 – Кессел (Малкин) – 14:37 (5x5), 0:3 – Летанг (Гюнцель) – 28:04 (5x5), 0:4 – Кросби (Гюнцель, Симон) – 30:56 (5x5), 0:5 – Шиэн (Мяяття, Астон-Риз) – 55:46 (5x5)
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