«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин набрал 2 очка

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и потерпел третье разгромное поражение в четырёх играх — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Счёт в серии стал 1-3.

Одним из главных героев матча стал российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший победную шайбу. Всего в активе Малкина 2 (1+1) очка в этой встрече и 5 (3+2) очков в четырёх играх Кубка Стэнли.

Голкипер гостей Мэтт Мюррей оформил второй шат-аут в серии, отразив 26 бросков.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 23 минуты на льду нанёс 2 броска, провёл 6 силовых приёмов и заработал "-2" за полезность.

Следующий матч серии пройдёт 21 апреля в Питтсбурге.