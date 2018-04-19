Андрей Василевский стал главной звездой матча с «Нью-Джерси»

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

Главной звездой матча стал российский вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 27 бросков из 28. Второй звездой назван нападающий «дьяволов» Кайл Палмьери, забросивший единственную шайбу своей команды в матче. Замкнул тройку лучших форвард «Лайтнинг» Джей Ти Миллер, набравший 3 (1+2) очка.