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Малкин: рекорд Кросби? Меня это не удивляет, я тоже где-то неподалёку

Малкин: рекорд Кросби? Меня это не удивляет, я тоже где-то неподалёку
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Если после матча почитать оценки, то может показаться, что для нас была очень лёгкая игра. Конечно, это не так, было очень непросто. Но если мы будем играть правильно, то можем добиться успеха, потому что у нас классная команда. Мы знаем, что у нас отличный вратарь. В первом периоде «Филадельфия» серьёзно напрягала нас, соперник доминировал и много играл в нашей зоне. Мы выглядели уставшими, но тренер внёс некоторые поправки, и мы использовали свой шанс. Рекорд Кросби по очкам в плей-офф? Меня это не удивляет, я тоже где-то неподалёку», — сказал Малкин.

Сидни Кросби набрал 173-е очко за карьеру в плей-офф и улучшил клубный рекорд Марио Лемье (172), Малкин занимает третье место с 162 очками.

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