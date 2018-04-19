«Сан-Хосе» в официальном «твиттере» пошутил над «Анахаймом»

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победную шайбу забросил нападающий «акул» Томаш Гертл. Счёт в серии стал 4-0.

После матча «Сан-Хосе» в официальном «твиттере» опубликовал шуточный ролик. «Шаркс» подготовили краткий обзор противостояния с «Дакс» в виде восьмибитной игры «Утиная охота».

Посмотреть видео также можно в «твиттере» «Сан-Хосе».