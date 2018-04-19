Фетисов — о финале Кубка Гагарина: воспитан на хоккее несколько иного уровня

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об уровне хоккея в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и о сокращении лиги.

«Финал Кубка Гагарина? Честно скажу, воспитан на хоккее несколько иного уровня. Да, борьба есть, люди сражаются, но всё-таки хоккей — это не только и не столько тяжёлая работа, сколько искусство. Этого искусства сегодня не хватает. Слышал, что весь сезон болельщики ждали «армейского» дерби в финале Западной конференции. Посмотрел несколько матчей этого дерби — и не остался в восторге. Команды отработали просто и пресно. Ожидал большего.

Я — воспитанник школы ЦСКА, мне очень интересны именно те хоккеисты, которые прошли через ступеньки нашей легендарной школы. К сожалению, сегодня в ЦСКА вот таких авторских «армейцев» крайне мало, в основном они играют в НХЛ или в том же СКА. И это тот фактор, который влияет на настроения красно-синей армии болельщиков, на посещаемость.

Сокращение КХЛ? Я прекрасно понимаю многочисленных болельщиков из этих городов, они лишились большого хоккея и страдают. Но считаю, что выбора у КХЛ не было, рано или поздно мы были обречены на сокращение количества клубов в КХЛ. Если хотим поднять уровень нашего клубного хоккея, другого выхода нет!

Опять-таки в 2003 году мы говорили, что главную лигу страны должны сформировать самодостаточные клубы с развитой инфраструктурой. Однако КХЛ искусственно раздули, в итоге сейчас платим по счетам тех непродуманных решений», — цитирует Фетисова Russia-Hockey.