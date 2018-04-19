Глава медслужбы КХЛ: работаем чётко, у игроков нет серьёзных жалоб на здоровье

Глава медслужбы Континентальной хоккейной лиги Асхаб Гаджиев поделился мнением о работе докторов в нынешнем сезоне.



«Как оценю работу медслужбы в сезоне? На пятёрку. Это не просто моё мнение. К нам приезжали аудиторы из Международной федерации хоккея и поставили оценку работе персонала, в том числе по антидопинговым вопросам. У них не было замечаний, что мне очень приятно.



Сам я могу оценивать как медицинские факторы, так и человеческие. В этом сезоне наши доктора очень порадовали. К ним не нашлось замечаний, у хоккеистов не было серьёзных жалоб на своё здоровье. Все сработали чётко – это главный показатель. Раньше приходилось некоторые проблемы решать в ручном режиме, в нынешнем сезоне такого не наблюдалось», — цитирует Гаджиева официальный сайт лиги.