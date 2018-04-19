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Ассистенты Дуайера в минском «Динамо» продлили контракты на следующий сезон

Ассистенты Дуайера в минском «Динамо» продлили контракты на следующий сезон
Хоккей / КХЛ

Все члены тренерского штаба Горди Дуайера в минском «Динамо» продлили контракты на следующий сезон, информирует официальный сайт клуба.

Тренер по работе с защитниками Сергей Стась, тренер по работе с нападающими Константин Кольцов, тренер по работе с вратарями Андрей Кудин и специалист по физподготовке Геннадий Лянго продлили контракты с ХК «Динамо-Минск» до конца сезона-2018/19. Напомним, ранее было переподписано соглашение и с Горди Дуайером. Таким образом, тренерский штаб команды продолжит работу в прежнем составе.

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