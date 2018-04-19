Адам Мазур покидает «Северсталь» и возвращается в Швецию

Защитник Адам Мазур покидает череповецкую «Северсталь» и возвращается в Швецию, где подписал контракт с хоккейным клубом «Мора».



«Мы рады, что наш клуб и Мазур договорились о контракте. Он будет важнейшим звеном для нашего коллектива, и его громадный опыт станет дополнительным подспорьем для нас», — сообщил спортивный директор «Моры» Питер Хермодссон.



34-летний Мазур в прошедшем регулярном чемпионате провёл 54 игры, набрав 16 (5+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф хоккеист сыграл в трёх матчах, отдав две результативные передачи.