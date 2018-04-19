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ЦСКА опроверг информацию, что Шумаков не играет из-за нарушения режима

ЦСКА опроверг информацию, что Шумаков не играет из-за нарушения режима
Хоккей / КХЛ

Московский ХК ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим Сергеем Шумаковым, который пропустил второй и третий матчи серии с «Ак Барсом». Напомним, ранее появилась информация, что форвард потерял место в составе в связи с нарушениями режима.

«В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением. Сергей Шумаков не был включён в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения», — указано в заявлении клуба.

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А Игорь Никитин по-прежнему не рассказывает, почему не играет Сергей Шумаков.
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