ЦСКА опроверг информацию, что Шумаков не играет из-за нарушения режима

Московский ХК ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим Сергеем Шумаковым, который пропустил второй и третий матчи серии с «Ак Барсом». Напомним, ранее появилась информация, что форвард потерял место в составе в связи с нарушениями режима.



«В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением. Сергей Шумаков не был включён в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения», — указано в заявлении клуба.

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