Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / Евротур /

Опубликован состав сборной России на первый матч под руководством Ильи Воробьёва

Опубликован состав сборной России на первый матч под руководством Ильи Воробьёва
Хоккей / Евротур

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции в рамках Чешских игр—2018, информирует официальный «твиттер» ФХР. Национальная команда проведёт первую игру под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьёва.

Шестёркин (Кошечкин);
Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов;
Гавриков — Зуб, Кагарлицкий — Семёнов — Бучневич;
Береглазов — Яковлев, Слепышев — Дергачёв — Сошников;
Трямкин — Елесин, Тихонов — Каблуков — Барабанов, Михеев.

Воробьёв дал Ковальчуку отдохнуть, но взял 12 игроков СКА
Игроки СКА, олимпийской сборной и энхаэловцы – такой состав собрал Илья Воробьёв на свой первый этап Евротура.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент