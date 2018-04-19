Опубликован состав сборной России на первый матч под руководством Ильи Воробьёва

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции в рамках Чешских игр—2018, информирует официальный «твиттер» ФХР. Национальная команда проведёт первую игру под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьёва.
Шестёркин (Кошечкин);
Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов;
Гавриков — Зуб, Кагарлицкий — Семёнов — Бучневич;
Береглазов — Яковлев, Слепышев — Дергачёв — Сошников;
Трямкин — Елесин, Тихонов — Каблуков — Барабанов, Михеев.
Воробьёв дал Ковальчуку отдохнуть, но взял 12 игроков СКА
Игроки СКА, олимпийской сборной и энхаэловцы – такой состав собрал Илья Воробьёв на свой первый этап Евротура.
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