Женская юниорская сборная России U16 одержала верх в матче за бронзовые награды Кубка Европы. Подопечные Евгения Бобарико забросили двенадцать шайб сверстницам из Швейцарии. В каждом из периодов в воротах соперниц побывало равное количество шайб — по четыре.
На пути к финалу российские игроки одержали четыре победы и заняли первое место в группе. В полуфинале Кубка наша команда уступила сборной Финляндии (2:4). Победитель и серебряный призер турнира определится в матче сборных команд Чехии и Финляндии.
Лучшим нападающим турнира признана форвард сборной России Кристи Шашкина.
Россия W16 – Швейцария W16 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)
1:0 Борискова (Шашкина, Шкалева)
2:0 Коржакова
3:0 Глухарева (Маркова)
4:0 Маркова (Лучникова)
5:0 Шкалева (Шашкина)
6:0 Махмутова (Лучникова)
7:0 Маркова (Глухарева, Махмутова)
8:0 Глухарева
9:0 Жигулина (Лидская)
10:0 Маркова
11:0 Давлетшина (Маркова)
12:0 Понятовская (Шашкина).
Женская сборная России U16 выиграла бронзовые награды Кубка Европы