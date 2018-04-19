Женская сборная России U16 выиграла бронзовые награды Кубка Европы

Женская юниорская сборная России U16 одержала верх в матче за бронзовые награды Кубка Европы. Подопечные Евгения Бобарико забросили двенадцать шайб сверстницам из Швейцарии. В каждом из периодов в воротах соперниц побывало равное количество шайб — по четыре.



На пути к финалу российские игроки одержали четыре победы и заняли первое место в группе. В полуфинале Кубка наша команда уступила сборной Финляндии (2:4). Победитель и серебряный призер турнира определится в матче сборных команд Чехии и Финляндии.



Лучшим нападающим турнира признана форвард сборной России Кристи Шашкина.



Россия W16 – Швейцария W16 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

1:0 Борискова (Шашкина, Шкалева)

2:0 Коржакова

3:0 Глухарева (Маркова)

4:0 Маркова (Лучникова)

5:0 Шкалева (Шашкина)

6:0 Махмутова (Лучникова)

7:0 Маркова (Глухарева, Махмутова)

8:0 Глухарева

9:0 Жигулина (Лидская)

10:0 Маркова

11:0 Давлетшина (Маркова)

12:0 Понятовская (Шашкина).