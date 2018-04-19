Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Кросби: «Филадельфия» в отчаянном положении, следующий матч будет напряжённым

Кросби: «Филадельфия» в отчаянном положении, следующий матч будет напряжённым
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мы понимаем, что теперь против нас будет играть команда, которая оказалась в отчаянном положении. Поэтому следующий матч, который мы проведем дома, будет очень напряжённым. Нам надо хорошо подготовиться», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Монстр Кучеров! Три очка в кармане, соперник — в лазарете
А в «Питтсбурге» Кросби стал новым рекордсменом клуба, обойдя легендарного Марио.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент