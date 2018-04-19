Кросби: «Филадельфия» в отчаянном положении, следующий матч будет напряжённым

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Мы понимаем, что теперь против нас будет играть команда, которая оказалась в отчаянном положении. Поэтому следующий матч, который мы проведем дома, будет очень напряжённым. Нам надо хорошо подготовиться», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Монстр Кучеров! Три очка в кармане, соперник — в лазарете А в «Питтсбурге» Кросби стал новым рекордсменом клуба, обойдя легендарного Марио.