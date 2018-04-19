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Сборная России проиграла Швеции в первом матче под руководством Воробьёва

Сборная России проиграла Швеции в первом матче под руководством Воробьёва
Хоккей / Евротур

Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в своём первом матче на Чешских играх. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 1:2. Это был первый матч национальной команды под управлением Ильи Воробьёва.

Единственный гол в составе россиян записал на свой счёт Евгений Дадонов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.

Еврохоккейтур
19 апреля 2018, четверг. 20:00 МСК
Россия
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Швеция
0:1 – Закриссон (Викстранд, Андерссон) – 18:04 (5x4), 1:1 – Дадонов (Бывальцев, Гусев) – 22:11 (5x4), 1:2 – Хендемарк (Викстранд, Клингберг) – 40:40 (5x5)
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