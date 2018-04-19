Сборная России проиграла Швеции в первом матче под руководством Воробьёва

Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в своём первом матче на Чешских играх. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 1:2. Это был первый матч национальной команды под управлением Ильи Воробьёва.



Единственный гол в составе россиян записал на свой счёт Евгений Дадонов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Закриссон и Фредрик Хендемарк.

Воробьёв дал Ковальчуку отдохнуть, но взял 12 игроков СКА Игроки СКА, олимпийской сборной и энхаэловцы – такой состав собрал Илья Воробьёв на свой первый этап Евротура.

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